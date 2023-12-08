Батрутдинов рассказал об отказах участвовать в популярных телешоу

Батрутдинов заявил, что сначала отказывался от участия в шоу «Выжить в Дубае»

Известный российский комик и шоумен, резидент Сomedy Club Тимур Батрутдинов признался, что не всегда сразу соглашался на участие в популярных телешоу. Подробностями он поделился в интервью журналу OK!

Батрутдинов рассказал, что поначалу отказывался от участия в программе «Выжить в Дубае» на ТНТ. По словам комика, это было связано с тем, что после проекта «Холостяк» он больше не хотел сниматься в реалити-шоу. Однако в итоге он согласился участвовать в передаче.

«Вообще, есть ощущение, если мне предлагают участвовать в каком-либо проекте и я сразу отказываюсь, то проект точно будет удачным», — добавил он. В качестве примера Батрутдинов привел реалити-шоу «Маска» на НТВ. Он заявил, что тоже сначала ответил отказом на приглашение в программу, но в итоге согласился и смог дойти до финала.

Ранее Батрутдинов раскрыл подробности создания номеров для Comedy Club. Комик отметил, что номера для шоу придумывают сразу несколько взаимодействующих друг с другом авторских групп.

Батрутдинов был участником третьего сезона реалити-шоу «Холостяк», который транслировали на ТНТ в 2015 году. В финале комик выбрал в качестве невесты Дарью Канануху, однако вскоре после завершения проекта они расстались.