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06:07, 9 декабря 2023Среда обитания

Боб Дилан продал роскошное поместье вискарне

Боб Дилан продал свой особняк в Шотландии вискарне за 5,3 млн долларов

Фото: Robert Galbraith / Reuters

Американский поэт, рок-музыкант и нобелевский лауреат Боб Дилан нашел покупателя для своего особняка в Шотландии. Им стала местная компания по производству виски, сообщает Mansion Global.

Angus Dundee Distillers производит односолодовый, купажированный скотч и виски категории де-люкс. В ее владении две вискарни: одна — у восточного побережья Шотландии, а другая — в национальном парке Кэрнгормс, на территории которого и располагается уединенное поместье Дилана. Сделка по покупке обошлась компании в 5,3 миллиона долларов (491 миллион рублей).

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На продажу свой дом музыкант выставил в июле и первоначально просил за него 3,9 миллиона долларов (361 миллион рублей). Особняк был построен в начале XX века и имеет площадь 1680 квадратных метров. Внутри дома 16 спален, 11 ванных комнат, 2 кухни и 4 гостиные. Среди прочих особенностей — садовая комната, бильярдная, офисы, мастерская, музыкальная комната и старый угольный погреб. Кроме того, в здании есть отдельное крыло с комнатами для гостей и персонала. На участке площадью 970 соток также есть викторианская оранжерея, фруктовый сад, фонтан и даже лужайка для крокета. Помимо этого, на территории поместья расположены три коттеджа с четырьмя спальнями. Дилан даже упомянул эту живописную усадьбу в своей песне 1997 года «Highlands».

Ранее обладателем особняка Сильвестра Сталлоне стал лидер рок-группы Creedence Clearwater Revival Джон Фогерти. За дом в Калифорнии музыкант отдал 17 миллионов долларов. Сталлоне не смог не то, что заработать на недвижимости, но даже вернуть вложенные деньги.

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      Виктория Клабукова
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