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05:30, 12 октября 2023Среда обитания

Сильвестр Сталлоне продал свой особняк и потерял на этом деньги

Robb Report: лидер группы Creedence Джон Фогерти купил дом у Сильвестра Сталлоне

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Голливудский актер и символ эпохи видеосалонов Сильвестр Сталлоне нашел покупателя для своего особняка в Калифорнии. Бывший фронтмен группы Creedence Clearwater Revival Джон Фогерти приобрел дом за 17 миллионов долларов (1,7 миллиарда рублей), пишет Robb Report.

Выставив поместье на продажу в декабре 2022 года, Сталлоне запросил сумму в 22,5 миллиона долларов (2,2 миллиарда рублей). Вместе с супругой он приобрел дом в элитном районе Хидден-Хиллс в марте за 18,2 миллиона долларов (1,8 миллиарда рублей). Таким образом, актер не смог не то, что заработать на недвижимости, но даже вернуть вложенные деньги.

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В особняке расположены гостиная со сводчатым потолком и световыми люками, столовая с камином, четыре спальни, шесть ванных, тренажерный зал и домашний кинотеатр. На участке площадью 970 квадратных метров оборудованы конюшня и ипподром. Во дворе есть бассейн, домик для гостей, рядом разбит пруд и сад с сотней цитрусовых деревьев.

В конце 2020 года стало известно, что Сталлоне отдал за особняк с пятью спальнями, спортзалом и винным погребом 35 миллионов долларов (3,5 миллиарда рублей). Дом находится в Палм-Бич, штат Флорида. Площадь усадьбы превышает 975 квадратных метров, на участке расположены гостевой домик и домик у бассейна.

Супруги Фогерти также владеют поместьем в местечке Хидден-Вэлли неподалеку от калифорнийского города Таузанд-Окс. По площади он даже превосходит бывшие владения Сталлоне — 80,9 тысячи квадратных метров. В начале 2023 года особняк был выставлен на продажу за 20 миллионов долларов (1,9 миллиарда рублей), но вскоре хозяева изменили решение.

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    Виктория Клабукова
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