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05:42, 8 декабря 2023Интернет и СМИ

Британская ведущая показала неприличный жест в прямом эфире

Ведущая BBC Мошири продемонстрировала зрителям средний палец в прямом эфире

Фото: Anna Gordon / Reuters

Ведущая BBC Марьям Мошири показала средний палец в прямом эфире. Об этом пишет Independent.

Когда журналистка поняла, что эфир начался, она быстро опустила руку и начала зачитывать заголовки о бывший Премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне. По информации издания, инцидент произошел в среду, 6 декабря.

Позже Мошири написала на своей странице в соцсети X, что этот жест не носил оскорбительного характера. По словам телеведущей, она просто «вела отсчет от десяти до одного» и вовремя не убрала палец.

Ранее сообщалось, что российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева заплакала в эфире шоу «Перепой звезду!» из-за исполнения песни Игоря Корнелюка «Город, которого нет».

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      Юлия Мискевич
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