Джейсон Стэйтем объяснил решение не играть в супергеройских фильмах

Джейсон Стэйтем решил не играть в супергеройских фильмах из-за костюмов

Британский актер Джейсон Стэйтем объяснил, почему не хочет играть в супергеройских фильмах. Его цитирует Variety.

«Мне не очень нравится костюм с накидкой и колготками», — пошутил он, подчеркнув, что ему ближе «старые добрые фильмы 80-х».

Стэйтем отметил, что его вдохновляли такие актеры, как Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер. «Я просто не могу представить, чтобы кто-нибудь из этих парней надевал плащ и маску и бегал по проводам», — добавил он.

Ранее американский режиссер и продюсер Мартин Скорсезе рассказал об опасности фильмов по комиксам. По его мнению, кинокомиксы являются угрозой для нескольких поколений зрителей.