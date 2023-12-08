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15:33, 8 декабря 2023Культура

Джейсон Стэйтем объяснил решение не играть в супергеройских фильмах

Джейсон Стэйтем решил не играть в супергеройских фильмах из-за костюмов

Фото: MGM / Globallookpress.com

Британский актер Джейсон Стэйтем объяснил, почему не хочет играть в супергеройских фильмах. Его цитирует Variety.

«Мне не очень нравится костюм с накидкой и колготками», — пошутил он, подчеркнув, что ему ближе «старые добрые фильмы 80-х».

Стэйтем отметил, что его вдохновляли такие актеры, как Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер. «Я просто не могу представить, чтобы кто-нибудь из этих парней надевал плащ и маску и бегал по проводам», — добавил он.

Ранее американский режиссер и продюсер Мартин Скорсезе рассказал об опасности фильмов по комиксам. По его мнению, кинокомиксы являются угрозой для нескольких поколений зрителей.

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