Мартин Скорсезе высказался об опасности фильмов по комиксам

Мартин Скорсезе высказался об опасности кинокомиксов

Американский режиссер и продюсер Мартин Скорсезе рассказал об опасности фильмов по комиксам. Его цитирует журнал GQ.

По мнению Скорсезе, кинокомиксы являются угрозой для нескольких поколений зрителей. «Опасность заключается в том, что они делают с нашей культурой. Потому что сейчас появятся целые поколения, которые будут воспринимать эти фильмы как то, чем кино является на самом деле», — сказал кинематографист.

Он также подчеркнул, что необходимо спасти кинематограф, так как некоторые зрители уже воспринимают его в таком ключе. «Они уже так думают. А это значит, что мы должны сопротивляться сильнее. И это должно идти с начального уровня, это должно идти от самих создателей фильмов», — добавил Скорсезе.

В октябре 2019 года режиссер Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал супергеройские блокбастеры студии Marvel и отказался считать их киноискусством. С такой же позицией выступал и Мартин Скорсезе. Кроме того, кинокомиксы критиковали Терри Гиллиам и Ридли Скотт.