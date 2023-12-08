Названы самые благоприятные районы Москвы

Ясенево и Измайлово оказались самыми чистыми районами Москвы

Ясенево и Измайлово оказались самыми чистыми районами российской столицы. Насколько благоприятна обстановка в Старой и Новой Москве с точки зрения экологии, оценили специалисты EcoStandard group.

Похвастаться чистым районом могут также жители Крылатского, Метрогородка и Кузьминок. Самым загрязненным местом проживания, по мнению аналитиков, стала Капотня. Вслед за ней идут Западное Дегунино, Соколиная Гора, Бутырский и Нижегородский районы.

При расчете экологичности того или иного района Москвы эксперты учитывали плотность населения, наличие промзон, загруженность автомагистралей и близость к аэропортам. Особую важность представлял доступ местных жителей к лесопарковым зонам и водоемам.

В 2020 году самыми экологически чистыми районами Москвы были признаны Строгино, Хорошево-Мневники и Сокольники, а за пределами МКАД — Митино, Северный, Северное Бутово, поселения Московский и Сосенское. Восточное Дегунино, Соколиная Гора и Капотня, как и сегодня, стали антилидерами рейтинга.