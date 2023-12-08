Энергогигантов упрекнули в разгоне глобальной инфляции

CNBC: энергокомпании нарастили прибыль на 30 % за счет роста цен на продукцию

С конца 2019-го по конец 2022 года суммарная прибыль крупных энергетических и продовольственных компаний выросла на 30 процентов. Этого удалось добиться во многом за счет повышения цен на выпускаемую продукцию, сообщает CNBC со ссылкой на результаты исследования экспертов британского аналитического центра Institute For Public Policy Research and Common Wealth.

Эксперты проанализировали данные о прибыли 1350 крупных энергетических и продовольственных компаний, зарегистрированных в Великобритании, США, Германии, Бразилии и Южно-Африканской Республике (ЮАР). По итогам исследования специалисты пришли к выводу, что подобная ценовая политика дала дополнительный стимул для разгона глобальной инфляции. В то же время основная финансовая нагрузка при таком раскладе легла на плечи рядовых потребителей.

«Мы утверждаем, что рыночная власть некоторых корпораций, возникшая после пандемии коронавируса, усилила глобальную инфляцию», — говорится в отчете аналитиков. Благодаря повышению отпускных цен крупные компании смогли нарастить сверхприбыль. Однако подобная ценовая политика во многом является «экономически необоснованной» с потребительской точки зрения. «Ценовая политика крупных фирм привела к тому, что инфляция достигла пика и продолжает оставаться устойчиво высокой», — заключили эксперты.

Ранее газета «Известия» сообщила о подготовке представителями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) поправок к закону «О защите конкуренции». В ведомстве предложили запретить крупным компаниями устанавливать экономически необоснованные цены на собственные товары. Речь идет о тех производителях, которые повышают стоимость выпускаемой продукции на 30 процентов за 60 дней. В качестве наказания для возможных нарушителей в ФАС намерены ввести штрафы в размере до 0,03 процента суммы выручки от реализации товара, но не менее 50 тысяч рублей.