В России нашли способ борьбы с резким ростом цен

В ФАС предложили запретить компаниям устанавливать необоснованные цены на товары

Представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) предложили запретить крупным компаниями устанавливать экономически необоснованные цены на собственные товары. Об одном из способов борьбы с резким ростом стоимости продукции в России сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект службы.

Поправки предлагается внести в федеральный закон «О защите конкуренции». Его разработкой занимались по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова. Предлагаемые поправки подразумевают наказание для тех производителей, которые повышают стоимость выпускаемой продукции на 30 процентов за 60 дней. Подобную практику в ведомстве сочли экономические необоснованной.

В ФАС уточнили, что одной из главных причин резкого роста цен на товары служит спекулятивная политика продавцов в отношении потребителей. Чтобы пресечь подобную практику, в ведомстве предложили наказывать подобных недобросовестных производителей. В качестве экономически обоснованных причин для роста цен на продукцию в ФАС сочли существенное изменение спроса или предложения продукции, сезонные факторы, колебание регулируемых тарифов, стоимости сырья и комплектующих. В других случаях ценовая политика компаний будет оцениваться на основании данных от Минэкономразвития.

В случае игнорирования предупреждений от ФАС со стороны производителей в ведомстве предложили штрафовать подобных продавцов. Штрафы для юридических лиц могут составить до 0,03 процента суммы выручки от реализации товара, но не менее 50 тысяч рублей. Предполагается, что подобный закон вступит в силу со дня опубликования и будет действовать в стране до конца 2024 года.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников признал проблему высокой инфляции в России. По его словам, темпы роста потребительских цен в стране продолжают оставаться на высоком, но не столь критичном уровне. В то же время нынешний уровень инфляции значительно превышает целевой показатель, установленный Центробанком на отметке в четыре процента годовых. Например, базовая инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители составляет сейчас 5,5 процента, а общая — находится на еще более высоком уровне, заключил министр.