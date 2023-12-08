Еще в одном регионе России захотели запретить склонение к аборту

Псковский губернатор предложил проект закона о запрете склонения к аборту

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил принять региональный закон о запрете склонения к абортам. О внесенном в Псковское областное собрание депутатов документе он сообщил в Telegram.

Помимо этого, глава региона предложил разработать систему поощрения медицинских работников, которые смогли убедить женщину отказаться от аборта. Также документ предусматривает выплату ежемесячно от одной до полутора тысяч рублей малообеспеченным беременных и кормящим матерям, отметил губернатор.

Ведерников заявил, что за прошлый год в регионе сделали полторы тысячи абортов. Это составляет 20 процентов от общего числа беременных женщин, сообщил глава региона. Раньше количество сделанных в регионе абортов было еще выше, добавил он. В 2021 году Псковская область заняла одно из последних мест среди российских регионов по росту населения.

Ранее ввести ответственность за склонение к аборту захотели власти Курской области. Авторы инициативы выступили за запрет искусственного прерывания беременности в частных клиниках России. 6 декабря стало известно, что соответствующий законопроект готовят к внесению в Госдуму.