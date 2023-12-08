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17:07, 8 декабря 2023Культура

Леонида Агутина экстренно госпитализировали в Москве

Mash: музыкант Леонид Агутин экстренно госпитализирован с тромбом

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российского певца Леонида Агутина экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что исполнитель пожаловался на сильные боли в ноге. В ходе осмотра врачи диагностировали у Агутина тромбоз глубоких вен. По данным канала, артисту предстоит медикаментозное лечение.

Также сообщается, что все ближайшие выступления певца находятся под угрозой отмены.

Ранее жена российского музыканта и актера театра и кино Михаила Боярского Лариса Луппиан отреагировала на новости о своей госпитализации.

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      Варвара Кошечкина
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