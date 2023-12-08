Жена Боярского отреагировала на новости о своей госпитализации

Жена Михаила Боярского Лариса Луппиан опровергла новости о своей госпитализации

Жена российского музыканта и актера театра и кино Михаила Боярского Лариса Луппиан отреагировала на новости о своей госпитализации. Ее слова приводит Telegram-канал Shot.

Актриса опровергла информацию о том, что попала в больницу. «Сижу дома, здоровая, смотрю телевизор. Мало ли что пишут», — сказала Луппиан.

До этого в СМИ появилась информация, что Луппиан была госпитализирована в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что супруга артиста пожаловалась на боли в области сердца и общее состояние. Также сообщалось, что ей придется провести в медицинском учреждении несколько дней.