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16:53, 8 декабря 2023Культура

Жена Боярского отреагировала на новости о своей госпитализации

Жена Михаила Боярского Лариса Луппиан опровергла новости о своей госпитализации

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Жена российского музыканта и актера театра и кино Михаила Боярского Лариса Луппиан отреагировала на новости о своей госпитализации. Ее слова приводит Telegram-канал Shot.

Актриса опровергла информацию о том, что попала в больницу. «Сижу дома, здоровая, смотрю телевизор. Мало ли что пишут», — сказала Луппиан.

До этого в СМИ появилась информация, что Луппиан была госпитализирована в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что супруга артиста пожаловалась на боли в области сердца и общее состояние. Также сообщалось, что ей придется провести в медицинском учреждении несколько дней.

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