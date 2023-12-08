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15:42, 8 декабря 2023Культура

Жена Боярского попала в больницу

«112»: жена Михаила Боярского Лариса Луппиан попала в больницу в Петербурге
Лариса Луппиан

Лариса Луппиан. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Жена российского музыканта и актера театра и кино Михаила Боярского Лариса Луппиан была госпитализирована в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что супруга артиста пожаловалась на боли в области сердца и общее состояние. По данным канала, актриса находится в сознании. Медики оценивают состояние Луппиан как средней тяжести. Ей придется провести в медицинском учреждении несколько дней.

28 ноября сообщалось, что Михаил Боярский попал в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге с инфарктом. Звезде театра и кино стало плохо 27 ноября.

Позже стало известно, что все спектакли в Театре имени Ленсовета с участием Боярского перенесены на январь 2024 года, так как после выписки ему рекомендован постельный режим.

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      Варвара Кошечкина
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