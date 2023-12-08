Сын Трампа признал давний проигрыш Украины в противостоянии с Россией

Дональд Трамп-младший заявил, что Украина давно проиграла войну с Россией

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) признал, что Украина уже давно проиграла в противостоянии с Россией.

«Украина проиграла эту войну уже давно, мы просто держим их на системе жизнеобеспечения с бесконечными деньгами», — написал он.

По его словам, Вашингтону необходимо прекратить оказывать финансовую помощь Киеву, поскольку у него нет шансов победить. Он добавил, что если входящие в НАТО страны обеспокоены действиями России, они должны сами увеличить объемы поставляемых Украине вооружений.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил об отсутствии прогресса в согласовании Конгрессом США помощи Украине.