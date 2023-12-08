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22:55, 8 декабря 2023Мир

В США заявили об отсутствии прогресса в согласовании Конгрессом помощи Украине

Белый дом: прогресса в переговорах с Конгрессом о согласовании помощи Киеву нет

Фото: Pixabay

Прогресс в переговорах с Конгрессом США о согласовании новой помощи Украине пока отсутствует, об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов, есть ли подвижки в обсуждении финансирования Киева между администрацией президента Джо Байдена и республиканцами в законодательном органе.

«У меня нет никакого прогресса, о котором можно было бы говорить», — сказал чиновник, добавив, что новостей по этому вопросу по-прежнему нет.

Ранее Кирби заявил, что США не в состоянии давать Украине какие-либо гарантии насчет продолжения помощи в свете позиции Конгресса.

7 декабря стало известно, что законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Уточняется, что демократы, выдвинувшие проект, не набрали нужного количества голосов.

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      Марина Совина
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