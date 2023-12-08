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01:12, 8 декабря 2023Мир

Белый дом отказался гарантировать Украине дальнейшую помощь. Когда у США закончатся средства для ВСУ?

Белый дом: США не могут гарантировать Украине продолжение помощи

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не в состоянии давать Украине какие-либо гарантии насчет продолжения помощи в свете позиции Конгресса.

«Мы не в состоянии давать такие обещания Украине с учетом того, как обстоят дела на [Капитолийском] холме», — сказал Кирби.

Также Кирби заявил, что у Соединенных Штатов осталось несколько недель, после чего ресурсы на помощь Украине будут исчерпаны.

Очевидно, что мы очень обеспокоены этим вопросом. У нас осталось еще несколько недель

Джон КирбиКоординатор Белого дома по стратегическим коммуникациям

По его словам, после этого Вашингтон уже не сможет предоставлять военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Законопроект о помощи ВСУ не прошел голосование в Сенате США

7 декабря стало известно, что законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США.

Голосование проходило по вопросу, стоит ли завершать дебаты вокруг законопроекта и начать рассматривать его по существу. В результате демократы, инициировавшие голосование, не набрали нужного количества голосов. Соответственно, верхняя палата Конгресса на сегодняшний день не может приступить к рассмотрению документа, тем более, утвердить его.

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Документ предполагает выделение 106 миллиардов долларов, 61 миллиард из них предназначается на помощь Украине.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал Конгресс США поддержать помощь Киеву.

Ставки слишком высоки, а последствия слишком серьезны, чтобы позволить меньшинству в Конгрессе удерживать финансирование Украины в заложниках

Джейк СалливанСоветник президента США по нацбезопасности

США продолжают выделять помощь Украине

Белый дом выделит новую помощь военно-промышленному комплексу (ВПК) Украины. Меры поддержки направлены на расширение сотрудничества Вашингтона и Киева, обеспечение ВСУ средствами, которые требуются для успехов на поле боя в краткосрочной перспективе, а также для поддержки долгосрочного экономического восстановления и обороны Украины. В частности, Соединенные Штаты направят своего советника в Министерство стратегической промышленности Украины.

Также 6 декабря американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Украина получит от США новый пакет военной помощи размером 175 миллионов долларов. Киеву будут переданы боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО), реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерии.

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Кроме того, Вашингтон поставит Киеву противорадарные авиационные ракеты HARM, противотанковые ракеты, снаряды для стрелкового вооружения, инженерные боеприпасы, а также «средства защиты критической национальной инфраструктуры».

США опасаются нападения России на страны НАТО

По мнению Джона Кирби, если США сейчас перестанут поддерживать Украину деньгами, то потом им придется помогать союзникам по НАТО кровью. Так он прокомментировал высказывания о «слишком высокой цене» помощи Киеву.

Представьте, насколько выше она [цена] будет. Не только из федеральной казны, но и кровью американцев

Джон КирбиКоординатор Белого дома по стратегическим коммуникациям

Президент США Джо Байден считает, что Россия после победы над Украиной нападет на страны Североатлантического альянса. Он также назвал отказ от согласования нового пакета помощи Украине «абсолютным сумасшествием».

Член Сената Конгресса США от правящей Демократической партии Крис Мерфи, в свою очередь, заявил, что отказ одобрять помощь Украине якобы приведет к «военному вторжению России в Европу».

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      Марина Совина
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