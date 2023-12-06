Американский сенатор заявил о планах США бросить Украину

Американский сенатор Мерфи: нет сомнений, что США вот-вот бросят Украину

Соединенные Штаты вот-вот бросят Украину. Об этом заявил член Сената Конгресса США от правящей Демократической партии Крис Мерфи, пишет ТАСС.

Политик прокомментировал ожесточенные разногласия по поводу запроса администрации президента США Джо Байдена о дополнительном пакете помощи для Киева. «Я просто не думаю, что есть какие бы то ни было сомнения насчет того, что мы вот-вот бросим Украину», — указал на планы Вашингтона Мерфи.

По его мнению, отказ одобрять помощь Украине якобы приведет к «военному вторжению России в Европу». «Они (республиканцы — прим. "Ленты.ру") будут оплакивать тот день, когда решили заниматься политическими играми», — добавил он.

Ранее лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл призвал однопартийцев голосовать против выделения денег Киеву.