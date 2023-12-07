Белый дом назвал срок исчерпания средств на помощь Украине

Джон Кирби: США через несколько недель исчерпают возможность помощи Киеву

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что у США осталось несколько недель, после чего ресурсы на помощь Украине будут исчерпаны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очевидно, что мы очень обеспокоены этим вопросом. У нас осталось еще несколько недель», — сказал он. По его словам, после этого Соединенные Штаты уже не смогут предоставлять военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее Кирби сообщил о критическом моменте в финансовой поддержке ВСУ. По его словам, в настоящее время у американского руководства нет прежней гибкости для финансирования украинской армии.

7 декабря сообщалось, что финансовая помощь ВСУ со стороны западных стран сократилась почти на 90 процентов по сравнению с тем же периодом 2022 года. Как уточнялось, Украины с августа по октябрь текущего 2023 года получила от Запада 2,11 миллиарда долларов, что на 87 процентов меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.