Модель OnlyFans в нижнем белье прошлась по перрону на вокзале

Блогерша и модель OnlyFans Алексис Муччи родом из Италии в нижнем белье снялась на вокзале в Риме. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 8,3 миллиона подписчиков.

35-летняя инфлюэнсерша прошлась по перрону в расстегнутом черном пальто с меховым воротником и сапогах до колена на платформе. При этом она надела красные бюстгальтер и мини-трусы, которые были отделаны белым мехом и украшены бантами. Также автор ролика примерила чулки с кружевными резинками, распустила волосы и выбрала в качестве украшения нитку бус.

«Санта-Клаус приехал на поезде в дождливый день в этом году», — указала в подписи Муччи.

В июне сообщалось, что модель OnlyFans и блогершу Крис Галеру из Бразилии в откровенном наряде обругали в очереди на прыжки с парашютом. Известно, что инфлюэнсерша пришла в аэроклуб в туфлях на высоких каблуках и массивных платформах и купальнике, который обнажал ее ягодицы и бедра.