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13:30, 8 декабря 2023Культура

Мошенники украли у актрисы театра Чехова почти 20 миллионов рублей

Актриса театра им. Чехова Зорина отдала мошенникам почти 20 миллионов рублей

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Мошенники украли у актрисы Московского художественного театра им. А.П. Чехова Марии Зориной почти 20 миллионов рублей. Об этом сообщают «Известия».

Первый звонок злоумышленник, который представился артистке заместителем руководителя департамента культуры Сергеем Перовым, совершил в конце сентября. Он сообщил Зориной, что ее внутрибанковский счет взломан. Позже ей позвонил мужчина, назвавший себя Давыдовым Д., и сообщил о необходимости вывести все сбережения актрисы с банковских счетов и перевести их на резервный, безопасный счет.

После этого артистка перевела злоумышленникам 1,8 миллиона рублей, а еще через несколько дней — 4,5 миллиона. Тогда мошенники заявили ей, что ее квартира была продана незаконно, убедив совершить новую сделку по продаже недвижимости. Полученные с продажи квартиры и машины марки BMW X1 Зорина также перевела злоумышленникам. Общая сумма кражи составила 19,822 миллиона рублей.

Пострадавшая обратилась в полицию 7 декабря. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее российский актер Павел Деревянко отреагировал на обвинения в мошенничестве

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