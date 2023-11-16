Деревянко ответил на обвинения в мошенничестве, признавшись, что его одурачили

Российский актер Павел Деревянко отреагировал на обвинения в мошенничестве. Свои мнением он поделился в беседе с изданием «Газета.ру».

Артист отметил, что сам стал жертвой своих партнеров по криптокомпании и теперь планирует разбираться с ними в судебном порядке.

«Нет, эти люди сами мошенники. Я уже подал на них в суд, идет следствие. Одурачен я, а не они. Они меня одурачили», — признался актер.

Ранее Деревянко обвинили в мошенничестве на миллионы рублей. Сообщалось, что в полицию обратился предприниматель, вложившийся в криптокомпанию актера. Он заявил, что заключил три договора займа с Деревянко и его партнером Григорием Мулузяном и с конца сентября прошлого года вложил более миллиона рублей в компанию, однако спустя год не получил никакой прибыли.

Позже стало известно, что обманутых инвесторов намного больше: суммарно вкладчики требуют с артиста 35 миллионов рублей.