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12:31, 15 ноября 2023Культура

Звезду «Гитлер капут!» Деревянко обвинили в мошенничестве на миллионы рублей

Shot: актера Павла Деревянко обвинили в мошенничестве на миллионы рублей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российского актера и звезду фильма «Гитлер капут!» Павла Деревянко обвинили в мошенничестве на миллионы рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, в полицию обратился 38-летний предприниматель Сергей Н., который вложился в криптокомпанию актера. Он потребовал проверить Деревянко и его бизнес-партнера Григория Мулузяна и привлечь их к ответственности по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Потерпевший заявил, что он заключил три договора займа с Деревянко и Мулузяном — с конца сентября прошлого года вложил более миллиона рублей в компанию «Бии Соул», однако спустя год не получил никакой прибыли.

До этого Shot сообщал, что Деревянко пытается отсудить криптокомпанию у Мулузяна, который обманул его на 45 миллионов рублей. Актер через суд потребовал предоставить ему доступ к документации и бухгалтерии и перераспределить доли в компании.

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