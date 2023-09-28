Павел Деревянко рассказал об обмане бывшего друга на 45 миллионов рублей

Павел Деревянко рассказал, что друг обманул артиста на 45 миллионов рублей

Российский актер Павел Деревянко рассказал о том, что его уже бывший друг Григорий Мулузян обманул артиста на 45 миллионов рублей. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Звезда сериала «Домашний арест» поведал, что в 2021 году по совету приятеля инвестировал один миллион рублей в криптовалюту. В первые несколько месяцев артисту удалось получить доход: ему вернулась вся вложенная сумма, а также 10 процентов сверху.

Позже Мулузян предложил актеру вложить крупную сумму денег в криптовалютный бизнес. Деревянко не глядя подписал договор, однако очень скоро вместо прибыли получил судебным иск, в котором его уже бывший приятель требовал от артиста 45 миллионов рублей. Звезда подал встречный иск.

«Могу сказать, что я кристально чист. Я только не прав в том, что был глуп и недальновиден. Я не был профессионально финансово подкован. Это был мой друг, теперь уже бывший друг, это было предательство. Я ему полностью доверял, а тут такое произошло. Ну, ничего: на ошибках учимся. Сейчас я бы посоветовал слушать себя и слушать семью», — отметил артист.

Ранее коллега Деревянко, российский актер Артем Ткаченко лишился 10 биткоинов и 6 миллионов рублей из-за мошенничества того же криптоинвестора Мулузяна.