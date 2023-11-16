Обманутые инвесторы потребовали от Деревянко десятки миллионов рублей

Обманутые инвесторы потребовали от актера Павла Деревянко 35 миллионов рублей

Обманутые инвесторы потребовали от российского актера Павла Деревянко 35 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что еще один бизнесмен, 35-летний Алексей С., который вложился в криптокомпанию Деревянко, написал на артиста заявление в полицию с требованием привлечь его к уголовной ответственности за мошенничество.

В начале этого года мужчина заключил договор займа с бизнес-партнером актера Григорием Мулузяном на 23,8 миллиона рублей. После этого вкладчик не только не увидел прибыли, но и не смог получить обратно вложенные средства. Недавно Алексей написал заявление и на Мулузяна.

Ранее Деревянко обвинили в мошенничестве на миллионы рублей. Сообщалось, что в полицию обратился предприниматель, вложившийся в криптокомпанию актера. Он заявил, что заключил три договора займа с Деревянко и Мулузяном и с конца сентября прошлого года вложил более миллиона рублей в компанию, однако спустя год не получил никакой прибыли.

Позже адвокат артиста отверг обвинения в мошенничестве в адрес артиста.