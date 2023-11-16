Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:15, 16 ноября 2023Культура

Обманутые инвесторы потребовали от Деревянко десятки миллионов рублей

Обманутые инвесторы потребовали от актера Павла Деревянко 35 миллионов рублей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Обманутые инвесторы потребовали от российского актера Павла Деревянко 35 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что еще один бизнесмен, 35-летний Алексей С., который вложился в криптокомпанию Деревянко, написал на артиста заявление в полицию с требованием привлечь его к уголовной ответственности за мошенничество.

В начале этого года мужчина заключил договор займа с бизнес-партнером актера Григорием Мулузяном на 23,8 миллиона рублей. После этого вкладчик не только не увидел прибыли, но и не смог получить обратно вложенные средства. Недавно Алексей написал заявление и на Мулузяна.

Ранее Деревянко обвинили в мошенничестве на миллионы рублей. Сообщалось, что в полицию обратился предприниматель, вложившийся в криптокомпанию актера. Он заявил, что заключил три договора займа с Деревянко и Мулузяном и с конца сентября прошлого года вложил более миллиона рублей в компанию, однако спустя год не получил никакой прибыли.

Позже адвокат артиста отверг обвинения в мошенничестве в адрес артиста.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Из МГИМО уволили преподавателя, который позвал на лекцию Ивана Урганта. Что известно о скандале?

      ВСУ более 8000 раз обстреляли приграничные российские регионы за 2023 год

      Пьяный водитель сбил российского ребенка на зебре

      Врач предупредил одну группу людей о повышенном риске развития рака

      Пациентов больницы в Газе призвали перевезти в Египет

      Си Цзиньпин на форуме АТЭС заявил о готовности КНР быть «партнером и другом» США

      Российский генерал предсказал возможное «обрушение фронта»

      Российский форвард получил шайбой в лицо в матче НХЛ

      Пескова спросили о решении Байдена назвать Си Цзиньпина диктатором

      В Кремле раскрыли детали встречи Путина с представителями бизнеса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости