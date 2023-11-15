Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
22:32, 15 ноября 2023Культура

Адвокат актера Деревянко отверг обвинения в мошенничестве

Адвокат Павла Деревянко Розенблат заявил о невиновности актера
Павел Деревянко

Павел Деревянко. Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Адвокат российского актера Павла Деревянко Евгений Розенблат отверг обвинения в мошенничестве в адрес артиста. Его комментарий приводят «Известия».

По словам защитника, актера обманули фигурирующие в деле Сергей Николенко и его бизнес-партнер Григорий Мулузян. Он рассказал, что Деревянко обратился в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело, в рамках которого его признали потерпевшим. «Предварительное следствие не окончено», — добавил Розенблат.

Деревянко обвинили в мошенничестве на миллионы рублей. Сообщалось, что в полицию обратился предприниматель, вложившийся в криптокомпанию актера. Он заявил, что заключил три договора займа с Деревянко и Мулузяном и с конца сентября прошлого года вложил более миллиона рублей в компанию, однако спустя год не получил никакой прибыли.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Умер один из потерпевших по делу о теракте против военкора Татарского. Что известно о процессе над Дарьей Треповой?

      В Подмосковье выставили на продажу особняк без мебели за миллиарды рублей

      Встреча Байдена и Си Цзиньпина вызвала протесты

      Эсминец ВМС США перехватил выпущенный из Йемена беспилотник

      В Госдепе заявили о необходимости вывода российских миротворцев из Карабаха

      Россия увидела угрозу в словах помощника госсекретаря США об «Арктик СПГ-2»

      Байден высказался о соперничестве США и Китая

      Студенты МГИМО сообщили об увольнении преподавателя после приглашения Урганта

      Адвокат актера Деревянко отверг обвинения в мошенничестве

      Байден встретился с Си Цзиньпином

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости