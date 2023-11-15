Адвокат актера Деревянко отверг обвинения в мошенничестве

Адвокат Павла Деревянко Розенблат заявил о невиновности актера

Адвокат российского актера Павла Деревянко Евгений Розенблат отверг обвинения в мошенничестве в адрес артиста. Его комментарий приводят «Известия».

По словам защитника, актера обманули фигурирующие в деле Сергей Николенко и его бизнес-партнер Григорий Мулузян. Он рассказал, что Деревянко обратился в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело, в рамках которого его признали потерпевшим. «Предварительное следствие не окончено», — добавил Розенблат.

Деревянко обвинили в мошенничестве на миллионы рублей. Сообщалось, что в полицию обратился предприниматель, вложившийся в криптокомпанию актера. Он заявил, что заключил три договора займа с Деревянко и Мулузяном и с конца сентября прошлого года вложил более миллиона рублей в компанию, однако спустя год не получил никакой прибыли.