Москвичи стали покидать город

Эксперт Мищенко: москвичи стали чаще покупать вторичное жилье в Подмосковье

Жители Москвы стали чаще покупать вторичную недвижимость в Подмосковье. О том, что москвичи решили покинуть столицу, сообщает руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко, передают «Известия».

По словам эксперта, около 10 процентов покупателей московской недвижимости снизили требования к характеристикам объектов — они стали покупать квартиры с меньшей площадью, в менее престижных районах и дальше от метров. Еще 15 процентов стали рассматривать приобретение недвижимости вне столицы. Мищенко назвала переориентацию покупателей из Москвы на рынок «вторички» Подмосковья закономерным следствием роста ключевой и ипотечных ставок.

Самыми популярными округами стали Красногорск, Химки, Одинцово, Долгопрудный, Видное и Подольск. Подмосковье привлекает покупателей более низкой стоимостью объектов. Средняя цена покупки квартиры тут составляет от 7,5 до 10 миллионов рублей, что почти в два раза ниже стоимости жилья в столице.

В ноябре сообщалось, что россияне стали чаще покидать города, выбирая для постоянного проживания загородные коттеджи.