Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:31, 8 декабря 2023Забота о себе

Мужчины перечислили самые необычные образы для мастурбации

Фото: Unsplash

Мужчины рассказали, какие образы для мастурбации, которые другим могут показаться необычными, возбуждали их в юности. Своими воспоминаниями они поделились поделились на Reddit.

Многие мужчины признались, что мастурбировали на женщин в каталогах белья. Один из пользователей добавил, что использовал для возбуждения медицинские материалы.

Иллюстрация самодиагностики молочных желез. Жизнь трудна, когда ты подросток

LittleSammyKпользователь Reddit

Некоторые мужчины рассказали, что возбуждение у них вызывали сцены из фильмов.

В «Другом мире» была эротическая сцена, в которой Кейт Бекинсейл полностью одета в кожу, она длится около полуминуты максимум, там едва видно сосок. Я перематывал ее на начало снова и снова, сидя с пультом в одной руке и членом в другой

Alwaysangryupvotesпользователь Reddit
Материалы по теме:
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

Пользователи вспомнили и о том, что иногда в юности мастурбировали на рисунки — собственные или сделанные другими в неожиданных локациях.

В летнем лагере кто-то нарисовал в уборной на стене голую женщину в подробностях. Я пошел в туалет и увидел ее. Мне понадобилось 20 секунд

Darklydreaming93пользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit рассказали о привлекающих их особенностях внешности партнерш. Многие мужчины признались, что им очень нравится седина, появляющаяся или всегда присутствовавшая в прическах избранниц.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      «Путин вернется за добавкой» Глава МИД Британии предупредил о последствиях победы России на Украине

      Норвежских солдат начали готовить к погребению сослуживцев

      Пьяный россиянин избил врачей по пути в больницу

      Стало известно о взрывах в Киеве и Киевской области

      Bottega Veneta представил сумку в виде бумажного пакета за 231 тысячу рублей

      В США оценили тайваньский дрон с винтовкой

      Иностранка привела в детсад Санкт-Петербурга мальчиков с ожогами

      Назван лучший контент 2023 года в России

      США заявили об отсутствии трудностей в поставках помощи Израилю и Украине

      В России захотели решать проблему кадрового дефицита за счет государства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости