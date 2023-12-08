Мужчины перечислили самые необычные образы для мастурбации

Мужчины рассказали, какие образы для мастурбации, которые другим могут показаться необычными, возбуждали их в юности. Своими воспоминаниями они поделились поделились на Reddit.

Многие мужчины признались, что мастурбировали на женщин в каталогах белья. Один из пользователей добавил, что использовал для возбуждения медицинские материалы.

Иллюстрация самодиагностики молочных желез. Жизнь трудна, когда ты подросток LittleSammyK пользователь Reddit

Некоторые мужчины рассказали, что возбуждение у них вызывали сцены из фильмов.

В «Другом мире» была эротическая сцена, в которой Кейт Бекинсейл полностью одета в кожу, она длится около полуминуты максимум, там едва видно сосок. Я перематывал ее на начало снова и снова, сидя с пультом в одной руке и членом в другой Alwaysangryupvotes пользователь Reddit

Пользователи вспомнили и о том, что иногда в юности мастурбировали на рисунки — собственные или сделанные другими в неожиданных локациях.

В летнем лагере кто-то нарисовал в уборной на стене голую женщину в подробностях. Я пошел в туалет и увидел ее. Мне понадобилось 20 секунд Darklydreaming93 пользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit рассказали о привлекающих их особенностях внешности партнерш. Многие мужчины признались, что им очень нравится седина, появляющаяся или всегда присутствовавшая в прическах избранниц.