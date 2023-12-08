Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:36, 8 декабря 2023Среда обитания

Названа стоимость покупки елки к Новому году

Средняя цена искусственной ели в ноябре составила 4,4 тысячи рублей

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В ноябре 2023 года средняя цена искусственной ели выросла на 20 процентов относительно аналогичного периода предыдущего года, до 4,4 тысячи рублей. Информацию об этом «Ленте.ру» назвали аналитики кошелька ЮMoney совместно с аналитическим ресурсом «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», подготовившие соответствующее исследование.

Эксперты отметили, что на фоне повышения потребительского спроса и желания заранее подготовиться к празднику граждане уже активно закупали натуральные и искусственные ели, в связи с чем их продажи в ноябре выросли. По данным специалистов, в нынешнем году россияне покупали искусственные елки на 16 процентов чаще, чем в прошлом. Что касается стоимости живой ели, то в ноябре 2023-го она составила в среднем 1,9 тысячи рублей, что на девять процентов выше, чем в тот же месяц 2022-го. Относительно ноября предыдущего года количество покупок ели увеличилось на 11 процентов.

77 процентов опрошенных заявили, что они украшают елку на Новый год, при этом 20 процентов рассказали, что не приобретают елку каждый год. 55 процентов респондентов делают выбор в пользу искусственной елки, 30 процентов останавливают свой выбор на живой, а оставшиеся 15 процентов ставят эко-елку собственного изготовления. Исследователи выяснили, что 26 процентов россиян приобретают ель на елочном базаре, 23 процента опрошенных — в супермаркете, а еще 18 процентов — на маркетплейсах. Кроме того, 6 процентов респондентов срубают дерево в лесу, 4 процента делают заказ в сервисах доставки, а еще 3 процента — у блогеров. Аналитики отметили, что россияне по сравнению с прошлым годом стали на 30-40 процентов чаще покупать недорогую новогоднюю атрибутику онлайн, однако пока искусственные ели больше покупают офлайн.

Ранее россиянам дали советы по выбору главного новогоднего атрибута.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Путин снова идет в президенты в 2024 году. До выборов осталось три месяца

      В России вырастили сотни «единорогов»

      Появилось видео с заявлением Путина о выдвижении кандидатом в президенты

      С севера сектора Газа вывезли 50 миллионов долларов ради спасения экономики

      В Молдавии отказались вернуть в эфир российские телеканалы

      Власти российского города украли ель у пенсионерки

      В США допустили отказ Киева от территорий для прекращения конфликта с Россией

      Украину предупредили о проблемах с иностранными наемниками

      Кремль ответил на вопрос о разговоре Путина с другими лидерами про выборы

      В Сибири обнаружена древнейшая крепость

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости