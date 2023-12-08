Названа стоимость покупки елки к Новому году

Средняя цена искусственной ели в ноябре составила 4,4 тысячи рублей

В ноябре 2023 года средняя цена искусственной ели выросла на 20 процентов относительно аналогичного периода предыдущего года, до 4,4 тысячи рублей. Информацию об этом «Ленте.ру» назвали аналитики кошелька ЮMoney совместно с аналитическим ресурсом «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», подготовившие соответствующее исследование.

Эксперты отметили, что на фоне повышения потребительского спроса и желания заранее подготовиться к празднику граждане уже активно закупали натуральные и искусственные ели, в связи с чем их продажи в ноябре выросли. По данным специалистов, в нынешнем году россияне покупали искусственные елки на 16 процентов чаще, чем в прошлом. Что касается стоимости живой ели, то в ноябре 2023-го она составила в среднем 1,9 тысячи рублей, что на девять процентов выше, чем в тот же месяц 2022-го. Относительно ноября предыдущего года количество покупок ели увеличилось на 11 процентов.

77 процентов опрошенных заявили, что они украшают елку на Новый год, при этом 20 процентов рассказали, что не приобретают елку каждый год. 55 процентов респондентов делают выбор в пользу искусственной елки, 30 процентов останавливают свой выбор на живой, а оставшиеся 15 процентов ставят эко-елку собственного изготовления. Исследователи выяснили, что 26 процентов россиян приобретают ель на елочном базаре, 23 процента опрошенных — в супермаркете, а еще 18 процентов — на маркетплейсах. Кроме того, 6 процентов респондентов срубают дерево в лесу, 4 процента делают заказ в сервисах доставки, а еще 3 процента — у блогеров. Аналитики отметили, что россияне по сравнению с прошлым годом стали на 30-40 процентов чаще покупать недорогую новогоднюю атрибутику онлайн, однако пока искусственные ели больше покупают офлайн.

Ранее россиянам дали советы по выбору главного новогоднего атрибута.