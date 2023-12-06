Россиянам дали советы по выбору главного новогоднего атрибута

Life: резиновая елка выглядит натурально и простоит дольше

Самым качественным материалом для искусственной елки считается резина. Рекомендации по выбору главного новогоднего атрибута изданию Life дали эксперты скидочного сервиса «Едадил».

Литая елка из резины выглядит натурально, безопасна для здоровья и прочна: с ней справлять Новый год удастся 10-15 лет подряд. Цена на такие ели закономерно выше аналогов — в среднем от 10-14 тысяч рублей. Более бюджетный вариант — елка с хвоей из поливинилхлорида (ПВХ). Такое дерево порадует мягкими иголками и гипоаллергенностью. Елку из ПВХ к тому же легко хранить, а ее стоимость начинается от тысячи рублей за изделие высотой 120 сантиметров. Та же цена и на ели из лески с объемными иголками. На таких ветвях лучше держатся украшения, а по своему виду дерево напоминает сосну. Однако для семей с маленькими детьми такие елки не подойдут из-за колкой хвои.

В среднем искусственная ель обойдется россиянам в 20 тысяч рублей. При ее покупке важно учесть габариты изделия. Универсальными для владельцев квартир считаются ели высотой от 120 до 150 сантиметров. Жителям частных домов специалисты советуют приобретать елку от 210 сантиметров. Ее внешний вид можно также подобрать в зависимости от личных предпочтений: ель средней полосы, ель гималайская или дерево с белым напылением. Последний вариант может стать причиной частых уборок, отмечают эксперты.

При покупке елки стоит обратить внимание и на тип крепления. Самым удобным собеседники издания называют шарнирное. Ветки такого дерева расправляются самостоятельно наподобие зонтика. Отгибающиеся ветви представляют единый каркас из гибкой проволоки, но потребуют лишних хлопот с приданием формы кроне. Ветки на крючках легко фиксируются в пазах, но на прикручивание каждой детали уйдет много времени. Подставку лучше выбирать металлическую крестообразной формы. Круглая подставка из пластика может не выдержать тяжести крупной елки.

Дешевле всего московские и казанские елки из пластика: дерево высотой 150 сантиметров стоит 1090 рублей. Самый дорогостоящий вариант — в Новосибирске: за изделие высотой 210 сантиметров с литой хвоей и гирляндой придется отдать 36 999 рублей. В Москве четырехметровое дерево с пластиковой хвоей и весом почти 30 килограммов обойдется в 49 тысяч рублей. Эксперты приложения напоминают о действии скидок и акций.

Ранее жителям Санкт-Петербурга разрешили безвозмездно срубить елку к Новому году. Один человек может забрать одно дерево высотой не более трех метров, заключив договор купли-продажи.