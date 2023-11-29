Жителям российского города пообещали бесплатные елки к Новому году

Жителям Санкт-Петербурга разрешат бесплатно срубить елку к Новому году

С 1 декабря жители Санкт-Петербурга смогут бесплатно срубить елку к Новому году. Безвозмездные праздничные деревья пообещали жителям российского города в Комитете по природным ресурсам Ленинградской области.

Однако нужно изучить ряд правил, чтобы сэкономить и не стать нарушителем. Один человек может забрать одно дерево высотой не более трех метров. Если за елками пришла компания из нескольких человек, важно заполнить несколько договоров. «Во время заготовки новогодней ели и при ее транспортировке гражданам необходимо иметь при себе договор купли-продажи», — предупреждают лесничества.

Бланк договора можно получить в электронном и в бумажном виде в конторах лесничеств — подробности можно узнать по телефону организаций. При визите в лесничество у желающих получить бесплатную елку проверят также документ, удостоверяющий личность.

Ранее россиян предупредили о последствиях неправильной утилизации живых новогодних елок. Такие праздничные деревья нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры: на свалке дерево будет бесполезно гнить, выделяя в атмосферу парниковые газы.