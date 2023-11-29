Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:24, 29 ноября 2023Среда обитания

Жителям российского города пообещали бесплатные елки к Новому году

Жителям Санкт-Петербурга разрешат бесплатно срубить елку к Новому году

Фото: Tj Holowaychuk / Unsplash

С 1 декабря жители Санкт-Петербурга смогут бесплатно срубить елку к Новому году. Безвозмездные праздничные деревья пообещали жителям российского города в Комитете по природным ресурсам Ленинградской области.

Однако нужно изучить ряд правил, чтобы сэкономить и не стать нарушителем. Один человек может забрать одно дерево высотой не более трех метров. Если за елками пришла компания из нескольких человек, важно заполнить несколько договоров. «Во время заготовки новогодней ели и при ее транспортировке гражданам необходимо иметь при себе договор купли-продажи», — предупреждают лесничества.

Бланк договора можно получить в электронном и в бумажном виде в конторах лесничеств — подробности можно узнать по телефону организаций. При визите в лесничество у желающих получить бесплатную елку проверят также документ, удостоверяющий личность.

Ранее россиян предупредили о последствиях неправильной утилизации живых новогодних елок. Такие праздничные деревья нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры: на свалке дерево будет бесполезно гнить, выделяя в атмосферу парниковые газы.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Главу Банка России назвали главным «разрушителем» года. За что ее удостоили такого титула на Западе?

      На участницу шоу «Пацанки» подали в суд за избиение

      В России оценили возможность снижения цен на жилье

      Нелегальные мигранты отказались от убежища в Финляндии после закрытия границы

      Россиян предупредили о возможном повторении «шторма века»

      Раскрыт способ получить выгоду от подарков на Новый год

      Глава МИД Украины резко ответил на вопрос о тупике ВСУ на фронте

      Глава МИД Швеции прокомментировал сроки вступления страны в НАТО

      Медведь растерзал молодого смотрителя зоопарка

      Анна Хилькевич объяснила выход в свет с объемными ягодицами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости