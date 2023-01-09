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16:47, 9 января 2023Среда обитания

Россиян предупредили о последствиях неправильной утилизации елок

Эколог Леванова предупредила о последствиях выбрасывания елок в мусорные контейнеры

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Живые новогодние елки после новогодних праздников нельзя выкидывать в мусорные контейнеры: на свалке дерево будет бесполезно гнить, выдавая в атмосферу парниковые газы. Более верным шагом будет подарить ели вторую жизнь с помощью переработки. Об этом «Ленте.ру» рассказала эколог, главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении «ШЭР» Аида Леванова.

«Когда ваши елки потеряли былой лоск, и уже пора возвращаться к рабочим будням, само собой, что приходится думать, куда их деть. Мысль засунуть ее в мусоропровод максимально плохая, на уровне преступления. То же самое касается и простого мусорного контейнера», — заявила Леванова.

По ее словам, в большинстве столичных дворов уже установили специальные сетки для приема высохшего новогоднего дерева. Если найти его у себя под домом не получается, можно воспользоваться поиском в интернете. Кроме того, существуют и альтернативные сервисы, занимающиеся переработкой.

«Они приедут за елкой прямо к вам домой. Подрежут высохшие ветки и ствол, соберут все в мешок, уберут за собой иголки и вывезут на правильную утилизацию за приемлемую цену. Чтобы найти такой сервис достаточно воспользоваться поисковиком», — рекомендовала эколог.

Дело в том, что на свалке дерево будет бесполезно гнить выдавая в атмосферу парниковые газы. Если же вы отдаете его на утилизацию оно еще принесет много полезного вашему любимому городу. Елки измельчают в дробильной машине в щепу или в опилки. Из них могут делать компост или же использовать в качестве теплой подстилки в приютах для бездомных животных. Компосты же служат подкормкой для растений в садах и парках

Аида Левановаэколог

Леванова добавила, что выкинуть праздничную ель в мусорку — значит сразу начать новый год с большого минуса.

Бенгальские огни и новогодняя мишура также могут быть опасны для окружающей среды из-за трудного процесса переработки. Об этом россиян предупредил глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

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Наталия Белова
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