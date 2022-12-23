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17:42, 23 декабря 2022Среда обитания

Россиян предупредили об опасности бенгальских огней и мишуры

Глава РЭО Буцаев: бенгальские огни опасны из-за трудного процесса переработки

Фото: Ian Schneider / Unsplash

Бенгальские огни и новогодняя мишура могут быть опасны для окружающей среды из-за трудного процесса переработки. Об этом россиян предупредил глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. Его слова передает телеканал «360».

По данным оператора, среди новогодних украшений и атрибутов неэкологичными считаются бенгальские огни, петарды, хлопушки, декоративный снег и мишура с дождиком. Товары не включены в перечень расширенной ответственности производителей. Их трудно будет отобрать для утилизации, в итоге они будут разлагаться на полигонах в течение десятилетий.

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В частности, мелкие частицы декоративного снега из токсичного поливинилхлорида могут попасть в воду и негативно сказаться на жизни микроорганизмов. Бенгальские огни нельзя будет переработать из-за химического покрытия. Трудность утилизации наполнителей хлопушек состоит в невозможности собрать достаточную партию товара для переработки.

Ранее эколог Аида Леванова заявила, что почти ни один из видов новогодних украшений нельзя сдать на переработку, исключение составляют электрические гирлянды, но только светодиодные. Потому самыми экологичными будут те украшения, которые у уже есть дома, либо те, которые приобретены с рук.

Нина Ташевская
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