Ногти девушки заросли зеленой плесенью после неудачного маникюра

Британке нарастили акриловые ногти, и из-за влажности под ними появилась плесень

Жительница Великобритании Фиби Шеппард к прошлому рождественскому сезону решила нарастить себе акриловые ногти, однако после неудачного маникюра они заросли зеленой плесенью. На ее историю обратило внимание издание Mirror.

Для наращивания ногтей 19-летняя Фиби обратилась в салон красоты. Мастер объяснила британке, что можно не снимать ногти каждый раз, а просто корректировать отросшие участки. «После второй коррекции она сделала мне ногти заново, и вот тогда появились первые зеленые пятна на ногтях», — рассказала девушка.

Шеппард обнаружила, что из-за влажности в ногти попали и размножились бактерии синегнойной палочки, причем мастер заявила, что это нормально. Противогрибковое средство, которое девушка купила в аптеке, не помогло, и она решила, что подождет несколько месяцев, пока ногти отрастут. «Они не болели, но было немного неловко ходить с такими смешными ногтями. Друзья шутили про ногти с плесенью, многие смотрели и наверняка думали, что у меня грязные ногти, — но я часто мыла руки и, видимо, поэтому в них попала вода», — посетовала Шеппард.

Ранее врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова предупредила об опасности самостоятельного обрезания кутикулы. По словам специалистки, срезать кутикулу нужно у проверенных профессионалов в салонах, где ногти предварительно обработают специальными составами.