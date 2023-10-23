Россиян предупредили об опасности популярной домашней процедуры

Самостоятельное срезание кутикулы грозит деформацией ногтя и заражением, рассказала врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова. Об опасности популярной домашней процедуры она предупредила в беседе с «Москвой 24».

По словам Егоровой, срезать кутикулу нужно у проверенных профессионалов в салонах, где ногти предварительно обработают специальными составами. «Если срезать самостоятельно и сделать это неаккуратно, можно повредить матрикс (ростковая зона), тогда ноготь будет расти неровным. Если использовать необработанные ножницы, инструменты после кого-то, то можно заразиться разными инфекциями, например ВИЧ, гепатитом, при условии, что будет контакт с кровью», — сказала она. Также специалистка добавила, что через раны в организм могут попасть стрептококки и стафилококки.

Для домашних процедур, продолжила Егорова, надо обязательно иметь личные инструменты для маникюра, которыми больше никто не пользуется. «Есть специальные палочки, чтобы отодвигать кутикулу, есть масла, чтобы размягчать ее», — сказала врач. При этом она считает, что дома обрезать кутикулу нужно как можно реже.

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