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10:31, 16 октября 2023Забота о себе

Косметолог предупредила о главных причинах появления прыщей в любом возрасте

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Акне может появиться по многим причинам — от несбалансированного питания до неправильного приема витаминов, предупредила врач-косметолог, нутрициолог Тагуи Аветова. Эти и другие причины появления прыщей специалист назвала в беседе с «Лентой.ру».

Косметолог пояснила, что акне — это заболевание, которое может внезапно заявить о себе в любом возрасте. По словам Аветовой, акне бывают врожденными, косметическими и механическими. К основным причинам появления проблем с кожей врач отнесла генетическую предрасположенность и гипертрофированные сальные железы.

Большую роль в развитии акне играют генетически обусловленные высокий уровень андрогенов (чаще встречается у женщин) и усиленная работа сальных желез

Тагуи Аветовакосметолог

Помимо этого, прыщи могут появиться из-за внешних возбудителей: стресса, плохой экологии, неправильного образа жизни, плохой экологии, приема некоторых лекарств и даже витаминов.

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Врач предупредила, что людям со склонностью к воспалениям нужно с осторожностью использовать любые масла, SPF-фильтры, пудру и тональные кремы с некачественным составом. Эти средства закупоривают поры и часто вызывают подкожные угри, объяснила Аветова.

«Достоверно определить, почему появились прыщи, можно только на приеме у врача, — прокомментировала косметолог. — Чаще всего для лечения назначают наружные лекарственные препараты, корректируются стрессовые факторы. При этом, вопреки расхожим мнениям, сдавать множество анализов не придется».

Ранее дерматолог Александра Филева назвала причины выпадения волос. Одной из них она указала строгую диету.

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    Вера Владзиевская
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