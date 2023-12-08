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10:04, 8 декабря 2023Наука и техника

Полковник рассказал о возможностях ракеты 40Н6

Эксперт Баранец назвал зенитную ракету 40Н6 самой совершенной в своем классе
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Зенитные управляемые ракеты (ЗУР) 40Н6 российского комплекса противовоздушной обороны (ПВО) С-400 могут сбивать самолеты практически сразу после взлета. О возможностях боеприпаса рассказал полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik.

Отмечается, что 40Н6 уже применяют в ходе спецоперации. Эксперт напомнил, что за одну неделю комплекс С-400 совместно с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50У поразил почти 20 самолетов противника. По его словам, 40Н6 способна сбивать даже загоризонтные цели.

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«Наши специалисты говорят, что с помощью этой ракеты мы способны сбивать вражеские самолеты вскоре после их взлета, на большой дальности. В своем классе эту ракету можно называть самой совершенной. Она способна сбивать крылатые ракеты, самолеты, вертолеты противника», — сказал Баранец.

Эксперт предположил, что F-16 не станут проблемой для российской системы ПВО.

Ранее в декабре источник РИА Новости сообщил, что характеристики ракет 40Н6 позволят им сбивать истребители F-16 американского производства в случае их появления на Украине.

В ноябре журнал Military Watch Magazine писал, что загоризонтная ракета 40Н6 позволяет комплексу С-400 атаковать низколетящие самолеты и крылатые ракеты на большой дистанции.

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      Даниил Иринин
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