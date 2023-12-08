Премьер Баварии заявил о большем скатывании Германии в кризис

Премьер Баварии Зедер: Германия еще больше скатывается в кризис

Германия «еще больше скатывается в кризис» из-за затягивания с принятием бюджета на 2024 год. Об этом заявил премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер, передает ТАСС.

«Происходит настоящий ментальный спад. Германия все глубже погружается в кризис», — рассказал политик во время съезда партии в Мюнхене.

Зедер добавил, что правящая коалиция канцлера Олафа Шольца «действительно шатается, и теперь она не смогла представить проект бюджета на 2024 год, который был обещан до Рождества». По его мнению, Германия все больше становится «оборванцем в сфере финансов».

Ранее журналисты из Германии в статье для Der Tagesspiegel сообщили, что помощь Киеву оказалась под угрозой из-за заморозки бюджета ФРГ. Сообщается, что в госбюджете Германии на 2024 год образовалась дыра в размере 60 миллиардов евро.