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15:06, 8 декабря 2023Бывший СССР

Украину предупредили о проблемах с иностранными наемниками

Военный Дандыкин: число наемников на Украине сократится

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Количество иностранных наемников на Украине может сокращаться из-за больших потерь. Даже те военные, которые планировали заработать на участии в конфликте, сегодня покидают театр военных действий. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Украина будет вынуждена привлекать наемников из-за больших потерь, но число их сократится. Скорее всего, это окажутся люди из бывшего СССР: есть грузинские наемники, есть из Белоруссии, в какой-то степени есть и наши мерзавцы, но их немного. По большей части это, конечно, поляки. Но сейчас их значительно меньше: даже те, кто хотел заработать, теперь покидают театр военных действий», — заметил Дандыкин.

Тем не менее военный подчеркнул: у Украины все еще остается достаточно сил для продолжения конфликта, по-прежнему ведутся ожесточенные бои. «Противник все равно серьезный, массовых сдач в плен не наблюдается, хотя количество пленных растет», — заключил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что на Украине заканчиваются профессиональные военные. Об этом рассказал командующий штурмовой группой 68-й бригады Вооруженных сил Украины с позывным Дельфин. Он предположил, что многие мирные жители в республике хотят, чтобы в боевых действиях участвовали исключительно профессионалы.

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