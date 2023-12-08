WP: украинские призывники не хотят воевать за коррумпированное правительство

На Украине заканчиваются профессиональные военные. Об этом командующий штурмовой группой 68-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Дельфин заявил в интервью газете The Washington Post (WP).

По его словам, в ВСУ заканчиваются профессиональные военные кадры, а войскам требуется больше солдат. При этом он предположил, что многие мирные жители в республике хотят, чтобы в боевых действиях участвовали исключительно профессионалы. Издание также пообщалось с украинскими призывниками и пришло к выводу, что многие из них не готовы воевать за правительство, «которое считается пронизанным коррупцией и некомпетентностью».

В ноябре сообщалось, что с начала мобилизации с Украины бежали порядка 20 тысяч призванных на военную службу мужчин. Как заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский, эта проблема является серьезной, однако в стране «все еще сильна коррупция».