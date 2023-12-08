Путешествующую в одиночку туристку изнасиловал гид на острове в Таиланде

Немецкая туристка, путешествующая в одиночку по миру, была изнасилована гидом во время поездки на изолированный тайский остров. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 24-летняя Флорентина Ретка обратилась в туристическое агентство Таиланда и купила поездку до острова с сопровождающим. Поначалу все шло хорошо, однако когда девушка купалась в водопаде, она увидела, что 55-летний Касам Апичайсомпон трогает себя в интимных местах.

Туристка сделала вид, что не заметила этого, но позже, когда оба оказались на безлюдном пляже, мужчина схватил ее и изнасиловал в воде. По словам пострадавшей, она сопротивлялась и просила его остановиться.

В конце ноября насильника отправили в тюрьму на два года и восемь месяцев.

Ранее сообщалось, что сотрудник таможни Гонконга изнасиловал пьяную туристку из Швеции. Нарушителя удалось взять под стражу, максимальное наказание по предъявляемому ему обвинению — пожизненный тюремный срок.