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09:26, 8 декабря 2023Путешествия

Путешествующую в одиночку туристку изнасиловал гид на острове в Таиланде

Фото: Vyacheslav Argenberg

Немецкая туристка, путешествующая в одиночку по миру, была изнасилована гидом во время поездки на изолированный тайский остров. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 24-летняя Флорентина Ретка обратилась в туристическое агентство Таиланда и купила поездку до острова с сопровождающим. Поначалу все шло хорошо, однако когда девушка купалась в водопаде, она увидела, что 55-летний Касам Апичайсомпон трогает себя в интимных местах.

Туристка сделала вид, что не заметила этого, но позже, когда оба оказались на безлюдном пляже, мужчина схватил ее и изнасиловал в воде. По словам пострадавшей, она сопротивлялась и просила его остановиться.

В конце ноября насильника отправили в тюрьму на два года и восемь месяцев.

Ранее сообщалось, что сотрудник таможни Гонконга изнасиловал пьяную туристку из Швеции. Нарушителя удалось взять под стражу, максимальное наказание по предъявляемому ему обвинению — пожизненный тюремный срок.

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      Зарина Дзагоева
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