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17:05, 8 декабря 2023Культура

Раскрыта стоимость празднования новогодней ночи в ресторанах со звездами

Празднование Нового года с Валерией и Лазаревым обойдется в 199 тысяч рублей

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Раскрыта стоимость празднования новогодней ночи в ресторанах со звездами российской эстрады. Об этом сообщает «Абзац».

Самая дорогая программа состоится в ресторане, где на сцену в Новый год выйдут певица Валерия и Сергей Лазарев, — стоимость стола в заведении составит 199 тысяч рублей. Гостям ресторана будет подан ужин из шести курсов и бутылка шампанского на две персоны. В рамках шоу будут также показаны номера из балета «Щелкунчик».

В ресторане, где в новогоднюю ночь будет петь Лолита, стоимость стола варьируется от 130 до 150 тысяч рублей. В меню заведения будут представлены клешни камчатского краба под лимонным кремом с икрой, спаржей и листьями щавеля, креветка Джамбо и угольная треска, а алкоголь будет предоставлен гостям в неограниченном количестве.

Группа «Моральный кодекс» даст получасовой концерт до полуночи в одном из столичных ресторанов, где стоимость самого дорогого билета составит 105 тысяч рублей. Катя Лель выступит в башне «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити». Цена самого дорогого столика составит 45 тысяч рублей.

Сосо Павлиашвили в новогоднюю ночь будет работать вместе с двойником Григория Лепса еще в одном заведении Москвы. Цена на посещение программы, включающей алкоголь в неограниченном количестве, фуршет и концерт артистов, варьируется от 36 до 70 тысяч рублей.

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      Анастасия Астахова
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