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16:53, 13 ноября 2023Культура

Названы самые востребованные на корпоративах богачей российские звезды

Киркоров, Басков и Лепс стали самыми желанными звездами на корпоративах богачей

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Названы имена самых востребованных на корпоративах богачей российских звезд. Список артистов опубликовало издание KP.RU.

Отмечается, что самыми востребованными артистами декабря стали Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба), Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Полина Гагарина, Сосо Павлиашвили, Лолита, Филипп Киркоров, Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, группы «Дискотека Авария» и «Иванушки International», «Звери», Сергей Жуков, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Валерия, Татьяна Буланова, Дима Билан, Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский и Jony.

При этом продюсер Илья Саглиани уточнил, что у таких исполнителей, как Филипп Киркоров, Николай Басков и Григорий Лепс, все расписано до конца месяца. «Они поют на "богатых" праздниках; у артистов такого уровня много проверенных годами клиентов», — сказал он.

Ранее стали известны гонорары российских звезд за выступления в новогоднюю ночь. Самыми востребованными 31 декабря стали Анна Asti и Владимир Пресняков. Исполнители выступят для гостей концертного зала Барвиха, цены на билеты варьируется от 50 до 200 тысяч рублей.

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      Варвара Кошечкина
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