Названы самые востребованные на корпоративах богачей российские звезды

Киркоров, Басков и Лепс стали самыми желанными звездами на корпоративах богачей

Названы имена самых востребованных на корпоративах богачей российских звезд. Список артистов опубликовало издание KP.RU.

Отмечается, что самыми востребованными артистами декабря стали Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба), Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Полина Гагарина, Сосо Павлиашвили, Лолита, Филипп Киркоров, Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, группы «Дискотека Авария» и «Иванушки International», «Звери», Сергей Жуков, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Валерия, Татьяна Буланова, Дима Билан, Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский и Jony.

При этом продюсер Илья Саглиани уточнил, что у таких исполнителей, как Филипп Киркоров, Николай Басков и Григорий Лепс, все расписано до конца месяца. «Они поют на "богатых" праздниках; у артистов такого уровня много проверенных годами клиентов», — сказал он.

Ранее стали известны гонорары российских звезд за выступления в новогоднюю ночь. Самыми востребованными 31 декабря стали Анна Asti и Владимир Пресняков. Исполнители выступят для гостей концертного зала Барвиха, цены на билеты варьируется от 50 до 200 тысяч рублей.