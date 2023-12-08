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21:01, 8 декабря 2023Экономика

Названы самые богатые семьи в мире

Bloomberg: правящая династия ОАЭ стала богатейшей семьей в мире в 2023 году

Фото: Abdulla Al Bedwawi / UAE Presidential Court / Reuters

В 2023 году самой богатой семьей в мире, по версии Bloomberg, стала правящая династия ОАЭ Аль Нахайян с состоянием в 305 миллиардов долларов.

На втором месте рейтинга оказалась семья основателя сети магазинов Walmart Сэма Уолтона (259,7 миллиарда), а на третьем — семья Эрмесов, владельцев люксового бренда Hermes (150,9 миллиарда). За ними следует семья владельцев компаний Mars — 141,9 миллиарда долларов. Пятерку богатейших семей мира замыкает правящая династия шейхов и эмиров в Катаре Аль Тани (133 миллиарда) — семья появилась в данном списке впервые.

Агентство отмечает, что некоторым семьям нарастить состояние помогла их причастность к нефтяному сектору. В целом 25 самых богатых семей мира получили за год на 1,5 триллиона долларов больше, что на 43 процента выше, чем состояние богатейших семей в 2022 году.

Тем временем общее состояние богатейших людей России с начала 2023 года выросло на 38,575 миллиарда долларов. Больше других разбогател основатель «Лукойла» Вагит Алекперов. С января по декабрь его состояние увеличилось на 9,14 миллиарда долларов, до 24,5 миллиарда. Самым богатым при этом остается владелец и президент управляющей компании «Интеррос» Владимир Потанин. Предприниматель возглавляет рейтинг российских миллиардеров с состоянием 30,7 миллиарда долларов.

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      Мария Грушко
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