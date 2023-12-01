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09:31, 1 декабря 2023Экономика

Российские миллиардеры разбогатели еще больше

Bloomberg: состояние самых богатых людей РФ выросло на $38,57 млрд с начала года

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

С начала 2023 года общее состояние богатейших людей России выросло на 38,575 миллиарда долларов, следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс был рассчитан на базе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. В рейтинге BBI находятся 500 богатейших людей мира, в настоящий момент в него входят 25 граждан России. Их общее состояние на 1 декабря составляло 316,8 миллиарда долларов.

Значительно сильнее других разбогател основатель «Лукойла» Вагит Алекперов. С января по декабрь его состояние увеличилось на 9,14 миллиарда долларов, до 24,5 миллиарда. Самым богатым при этом остается владелец и президент управляющей компании «Интеррос» Владимир Потанин. Предприниматель возглавляет рейтинг российских миллиардеров с состоянием 30,7 миллиарда долларов. На втором месте рейтинга оказался совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон (27,3 миллиарда долларов), на третьем — Алекперов.

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Несмотря на то что почти все участники списка за год разбогатели, были и те, кто потерял некоторую часть состояния. Самые серьезные убытки понес член Совета Федерации от Республики Дагестан и предприниматель Сулейман Керимов — его состояние упало на 650 миллионов долларов, до 8,34 миллиарда. Однако за месяц ему удалось сократить убытки вдвое. Последняя строчка в рейтинге за долгое время изменилась — на ней оказался партнер-учредитель Московской школы управления Сколково Сергей Попов (5,28 миллиарда долларов). В начале 2000-х вместе с сооснователем компаний «Еврохим» и СУЭК Андреем Мельниченко он организовал промышленную группу МДМ.

Накануне швейцарский банк UBS опубликовал исследование, согласно которому с 2022 по 2023 год количество миллиардеров во всем мире выросло на 7 процентов. Сейчас список насчитывает 2542 человека. Совокупный объем их состояния вырос на 9 процентов, до 12 триллионов долларов (с 11 триллионов долларов в предыдущий год).

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      Мария Грушко
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