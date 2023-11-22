Глава криптобиржи Binance со скандалом ушел в отставку. Его обвиняли в помощи террористам и наркокартелям

Binance согласилась заплатить $4,3 млрд штрафа по делу об отмывании денег в США

Генеральный директор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао признал себя виновным по делу об отмывании денег в США и, чтобы урегулировать конфликт, заявил об уходе в отставку и согласился лично выплатить 50 миллионов долларов штрафа. В рамках судебного иска компания также признала вину и согласилась выплатить штраф на сумму 4,3 миллиарда долларов. Американские власти решили заключить с криптобиржей сделку, чтобы положить конец начатому как минимум в 2018 году уголовному расследованию.

Чанпэна Чжао могут посадить в тюрьму на 10 лет

Основатель криптобиржи отреагировал на события в своем аккаунте Х (бывший Twitter). «Сегодня я ушел с поста гендиректора Binance... Я совершил ошибки, и я должен взять на себя ответственность», — написал он.

Так будет лучше для нашего сообщества, для Binance и для меня Чанпэн Чжао основатель и экс-глава Binance

По словам основателя биржи, он намерен сделать перерыв, которого у него не было последние 6,5 года. Он добавил, что собирается заняться инвестированием, однако не планирует становиться гендиректором другого стартапа. Чжао также сообщил, что должность генерального директора Binance займет глава Binance в Азии, Европе и на Ближнем Востоке Ричард Тенг. Уход Чжао стал драматичным событием, поскольку предприниматель был одной из самых влиятельных фигур в криптоиндустрии.

Фото: Chloe Collyer / Bloomberg / Getty Images

По итогам суда, который начался 21 ноября, Чанпэна Чжао освободили из-под стражи под залог 175 миллионов долларов. Если он будет соблюдать условия сделки, ему грозит не более 18 месяцев тюремного заключения. В противном случае он может провести в тюрьме до 10 лет. На суде Чжао признал, что для защиты от экстрадиции в США власти ОАЭ, где он жил, предлагали ему гражданство.

Binance же выплатит штраф в размере 1,81 миллиарда долларов в течение 15 месяцев и еще 2,51 миллиарда будет конфисковано в рамках сделки. Сумма штрафа является одной из самых больших, что когда-либо взыскивали в США по уголовному делу. Сделка с американскими властями также предполагает, что компания останется в течение пяти лет под наблюдением правительства США, чтобы регулировать соблюдение санкций.

США обвиняют Binance в махинациях и пособничестве ХАМАС

Власти США (министерство юстиции и министерство финансов) подали судебный иск к Binance по делу о нарушении правил борьбы с отмыванием денег, финансовом мошенничестве и нарушении санкций. В том числе криптобиржу обвиняли в операциях с ценными бумагами без должной регистрации и введении в заблуждение инвесторов относительно надзорных механизмов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также предъявляла Binance претензии, что компания и Чжао публично заявляли, что клиентам в США запрещено осуществлять трансакции на бирже. Однако на самом деле они якобы обходили собственные механизмы контроля и тайно позволяли американским клиентам участвовать в торгах.

В частности, через криптобиржу совершались многомиллионные транзакции между клиентами из США и Ирана. Кроме того, через нее проходили платежи, которые помогали сексуальному издевательству над детьми, нелегальному обороту наркотиков, а также действиям исламистского движения ХАМАС.

1,1 миллиона транзакций на общую сумму более 898 миллионов долларов было совершено между клиентами из США и Ирана

Группировка ХАМАС использовала заблокированные криптокошельки для сбора средств через социальные сети начиная с 7 октября. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) привела фрагменты внутренней переписки сотрудников отдела комплаенса биржи, датированные февралем 2019 года, в которых персонал, получив данные о транзакциях ХАМАС на Binance, иронизировал над полученной информацией.

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Минюст США также добавил, что через криптобиржу проводились транзакции на миллионы долларов между пользователями из США и пользователями в Сирии, а также в Крыму, Донецке и Луганске.

Binance ранее ушла из России

В конце августа стало известно, что российские пользователи Binance больше не могут совершать операции с любыми валютами, кроме рубля, в сервисе P2P торговли (торговля peer-to-peer, позволяющая совершать сделки с криптовалютой без посредников, напрямую между людьми). Торговля рублями теперь доступна только тем пользователям, которые прошли процедуру «Знай своего клиента» (know your customer, KYC) в России и проживают в стране. Те, кто живет за границей (при условии подтверждения зарубежного адреса при верификации) могут совершать P2P-сделки на Binance со всеми валютами, кроме российского рубля, евро, доллара и украинской гривны.

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В конце сентября Binance заявила о решении продать российский бизнес и уйти с рынка в течение нескольких месяцев. «Следует отметить, что в рамках этого соглашения Binance полностью прекращает свою деятельность в России. В отличие от сделок, ранее осуществленных международными компаниями в России, в рамках данной сделки у Binance не останется права на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа долей в бизнесе», — объяснили в компании.