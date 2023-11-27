Кадырова хотят обязать лично отвечать за траты денег из бюджета. Почему Минфин взялся за республики Кавказа?

«Ъ»: Минфин намерен обязать глав восьми регионов РФ отвечать за дефицит бюджета

Минфин хочет обязать губернаторов восьми регионов России лично отчитываться за дефицит бюджета с 2024 года, указано в проекте постановления правительства. В частности, к ответственности привлекут и главу Чечни Рамзана Кадырова. Интерес у российских властей также вызвали главы Ингушетии, Дагестана и Тувы, а также четырех новых территорий России — ДНР И ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Региональные власти должны будут снизить разрыв между региональными доходами и расходами. Однако эксперты сомневаются, что таких «тяжеловесов», как главы Чечни и Дагестана, будет легко заставить выполнять какие-либо требования.

Что должны будут сделать губернаторы?

Сейчас три четверти субъектов РФ получают дотации для выравнивания объема средств, которые тратятся в расчете на одного гражданина. Минфин предлагает оставить безвозмездные выплаты, но главам регионов придется взять на себя дополнительные обязательства.

Например, губернаторы должны будут пообещать тратить федеральные средства на социальные программы, повышать эффективность бюджетных учреждений. Кроме того, главам регионов надо будет отказаться от увеличения числа бюджетников и чиновников, а также перестать повышать им зарплаты выше инфляции. При этом власти будут обязаны повысить собираемость доходов и будут согласовывать с Минфином проект бюджета на 2025 год и региональные законы, которые влияют на итоговый объем дотаций. За нарушение обязательств и бездействие глав субъектов обяжут применять «меры дисциплинарной ответственности» к должностным лицам органов государственной власти.

Так, у губернаторов будет выбор — подписать документы с соответствующими условиями и получить выплаты, либо отказаться от дотаций, а значит лишиться федеральных денег. Подписать соглашение с рядом обещаний необходимо до 18 декабря.

Власти ужесточают требования именно к этим регионам из-за огромных федеральных дотаций

Российское ведомство обратило внимание именно на эти субъекты, поскольку доля федеральных дотаций в их бюджетах за последние несколько финансовых лет превышала 40 процентов объема собственных доходов. На четыре «старые» республики приходится 20 процентов, или 164 миллиарда рублей, от общего объема дотаций в 822 миллиарда рублей. Туве выделяется 20,5 миллиарда, Дагестану — 86 миллиардов, Ингушетии — 14,4 миллиарда, Чечне — 43 миллиарда.

93-95 % достигает уровень дотационности Запорожской и Херсонской областей

Причем в 2024 году доля вырастет еще больше — до 22,4 процента, или 134,8 миллиарда рублей. Пока правительство утвердило дотации для 67 регионов в размере 600 миллиардов рублей. Из них Тува получит 19,3 миллиарда, Дагестан — 69,2 миллиарда, Ингушетия — 11,6 миллиарда, Чечня — 34,7 миллиарда. Что касается недавно присоединенных территорий, то усиление бюджетного контроля Минфин объясняет необходимостью гармонизации их финансов с российскими правилами.

Некоторые регионы могут отреагировать негативно на идею Минфина

«Минфин пытается навести хоть какой-то порядок», — считает профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич. «Это очередная попытка, но они же не могут отменить персональную дотацию Чечне, которая в разные годы достигала от 13 до 15 миллиардов рублей», — заявила она.

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

В то же время некоторым регионам может сыграть «вес» их руководителей, например глав Чечни или Дагестана, уверяет Зубаревич. Власти могут подписать любые документы, но по итогу решения будет принимать не Минфин. То же касается новых субъектов, добавляет профессор. «Скажут дать больше — и никуда Минфин не денется», — заключила она.

Долгие годы Чечня, Ингушетия и Дагестан были практически полностью дотационными, при этом там финансировались многомиллиардные проекты. Каждый глава всегда обещал увеличить объемы поступающих федеральных денег Илья Гращенков политолог

Несмотря на то что новые обязательства однозначно окажут эффект, республики могут воспринять их по-разному: в частности, Чечня, дотации которой всегда росли, может негативно отреагировать на нововведения. В то же время Тува, где многие чиновники получают зарплату за счет дотаций, и других источников заработка у них нет, окажется в сложном положении, констатировал политолог Илья Гращенков.

Бюджеты регионов быстро расходуются

По итогам 2023 года во всех макрорегионах России сложится положительный бюджетный импульс, совокупный объем которого составит два триллиона рублей, подсчитал Центробанк. Под бюджетным импульсом понимают разницу общих расходов региона и собственных доходов, то есть тех, что не учитывают поступления из федерального центра. Соответственно, чем больший дефицит бюджета региона, тем сильнее бюджетный импульс.

В январе-мае расходы региональных бюджетов выросли в среднем на 16 процентов, а в южных и северо-западных регионах рост превышал 20 процентов. Доходы тоже росли, но гораздо медленнее — всего на семь процентов.

22 ноября Совет Федерации единогласно одобрил законопроект о федеральном бюджете России на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Его доходы в 2024 году ожидаются на уровне 35,065 триллиона рублей, расходы — 36,66 триллиона. Прогнозируемый дефицит составляет 0,9 процента ВВП.

Предприниматель Олег Дерипаска обеспокоился снижением доходов бюджета России, оценив возможное падение в 10-12 триллионов рублей. Бизнесмен также заявил, что при рекордном сборе налогов в этом году в 46 триллионов рублей уже в 2024-м ситуация с доходами будет выглядеть «как удар попы об лед». Причиной, по которой казна может недосчитаться крупных сумм, он назвал задавленный экономический рост и «самодурство госкапитализма, повышающего цены на все свои продукты и услуги, тянущего из бюджета дотации и субсидии». Спустя несколько часов Дерипаска удалил пост и написал сообщение о смелом шаге правительства, поддерживающего российский бизнес в такое трудное для страны время.