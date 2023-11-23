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19:07, 23 ноября 2023Экономика

Дерипаска восхитился смелым шагом властей в удержании экономики от спада

Дерипаска: ЦБ и власти РФ сделали смелый шаг в удержании экономики от спада
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Центробанк и правительство России значительно сократили число проверок бизнеса и тем самым сделали смелый шаг, чтобы удержать российскую экономику от спада. Об этом заявил в своем Telegram-канале миллиардер Олег Дерипаска.

Особое восхищение у бизнесмена вызвал факт, что по сравнению с 2019 годом в 2022-м количество проверок снизилось в 5 раз, а по сравнению с 2012-м — в 10 раз. Предприниматель подчеркнул, что в очень непростой ситуации в мировой экономике власти целенаправленно снижают давление на бизнес и экономику в других сферах. «Именно свобода предпринимательства и бизнеса должна быть основой новой экономики предложения, которую стране предстоит в ближайшие годы создать», — заключил он.

Такое сообщение от Дерипаски последовало за утренним постом об экономическом капкане для России, который позже он удалил. Миллиардер оценил, что в случае значительного снижения цен на основные экспортные товары страны доходы федерального бюджета упадут на 10-12 триллионов рублей.

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Бизнесмен также заявил, что при рекордном сборе налогов в текущем году в 46 триллионов рублей уже в 2024-м ситуация с доходами будет выглядеть «как удар попы об лед». Причиной, по которой казна может недосчитаться крупных сумм, он назвал задавленный экономический рост и «самодурство госкапитализма, повышающего цены на все свои продукты и услуги, тянущего из бюджета дотации и субсидии».

В сентябре в своем канале предприниматель также возмутился «новыми поборами» в России, которые могут «окончательно выбесить всех». Речь шла о введении новой экспортной пошлины для экспортеров. Спустя полдня пост также был удален. Аналогичная ситуация произошла с сообщением о могильном камне на пути развития Руси — в августе Дерипаска назвал серьезнейшей проблемой страны госкапитализм с госбанками, из-за которого средства идут не туда, а расходы слишком велики.

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      Мария Грушко
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