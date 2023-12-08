Россиянам назвали способ наказать захватившего парковку соседа

Автоюрист Славнов: если сосед захватил парковку, обратитесь в управу района

Если сосед решил присвоить себе парковочное место во дворе, вопрос стоит решать на уровне администрации района. Способ наказать его назвал автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с «Общественной службой новостей».

Специалист отметил, что если один из жителей дома натягивает веревки и цепи, ставит пятилитровые бутылки с водой или даже вкапывает в асфальт выдвижные железные столбики, чтобы помешать другим водителям припарковать свои машины на «их» место, это является нарушением закона, так как парковка относится к общедомовой территории и ей без ограничений могут пользоваться все жильцы. «Парковка принадлежит всем гражданам в равной степени. Сегодня это место ваше, завтра то, послезавтра другое и так далее. Никаких цепей, никаких баклажек, никаких вкопанных в асфальт столбиков, которые поднимаются и блокируются замком — не допускается. Это самозахват», — пояснил Славнов.

Эксперт добавил, что если с проблемным соседом не получается договориться, следует обратиться в администрацию района. Его можно привлечь к административной ответственности по статье 19.1 кодекса об административных правонарушениях о самоуправстве. Наказание за него может быть незначительным — от предупреждения до штрафа в 100-300 рублей, однако если специалисты придут к выводу, что владелец авто самовольно занял земельный участок, то, в соответствии со статьей 7.1 КоАП, ему грозит гораздо более серьезный штраф до 10 тысяч рублей.

Для того чтобы освободить парковочное место от машины нарушителя, Славнов порекомендовал написать заявление в администрацию района, города или поселения. «Администрация на это реагирует, приходит, снимает или спиливает болгаркой все незаконно установленные сооружения, и все граждане этого дома снова могут пользоваться своей общей придомовой территорией», — заключил он.

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