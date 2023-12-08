Россиянка на камеру издевалась над шестилетним сыном-аутистом

Жительница Южно-Сахалинска на камеру издевалась над шестилетним сыном-аутистом

Жительница Южно-Сахалинска на камеру издевалась над шестилетним сыном-аутистом. Об этом сообщают «Известия».

До этого данные об издевательствах над больным ребенком распространились в нескольких местных СМИ. Сотрудники правоохранительных органов в российском городе уже проверили видеозапись и установили личность матери.

«ПДН МВД России по городу Южно-Сахалинску проверяет информацию о возможном жестоком обращении с несовершеннолетним, обнародованную в СМИ, личность ребенка и матери установлены. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — подчеркнула временно исполняющая обязанности начальника пресс-службы Дарья Смирнова.

Как выяснили журналисты на Сахалине, старшую дочь из семьи забрала бабушка, отец семейства работает вахтовым методом. Россиянка в отместку супругу издевается над шестилетним ребенком с отклонениями.

Ранее сообщалось, что жительница Лангепаса Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) жестоко избила 11-месячного сына. Врачам не удалось спасти мальчика. В отношении матери возбудили уголовное дело.