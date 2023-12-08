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07:15, 8 декабря 2023Ценности

«Самая сексуальная юристка в мире» показала тело в бикини

Фото: @deniserocha.oficial

Бразильская модель, юрист и бывший советник парламента Дениз Роша показала тело в купальнике на пляже. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 4,9 миллиона подписчиков.

40-летняя знаменитость, которую в соцсетях прозвали «самой сексуальной юристкой в мире», на размещенном снимке позировала на фоне моря в полный рост. Она надела слитный купальник с камуфляжным принтом, полностью обнажавший ее бока и бедра, а также часть груди.

Поклонники восхитились внешним видом Роши в комментариях. «Красавица», «Муза», «Богиня», «Ты смогла затмить солнце своей красотой», — заявили юзеры.

В октябре редакторы австралийской версии мужского журнала Maxim назвали самых сексуальных женщин в мире в 2023 году. Первое место заняла 33-летняя австралийская актриса Марго Робби, появившаяся на обложке издания.

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      Карина Черных
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